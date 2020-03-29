Вяжем крючком безрукавку "Пейзаж снов"

Вязать для себя - особое удоволствие. Приятно смотреть на себя и видеть вещи, которые связаны с большим старанием и любовью. Сегодня предлагаю вам модель безрукавки свободного силуэта из разноцветной пряжи. Надеюсь, что вы вдохновитесь нашей идеей и создадите собственный вязаный шедевр!

Вязание крючком - удивительное занятие! Какие прекрасные вещи вы можете сотворить с помощью крючка, пряжи, ваших рук и вашей фантазии!

Когда я начинала работу над этой безрукавкой, у меня в голове не было конечной идеи, а просто играла с пряжей, перебирая разные узоры и цвета.

И вот она! Называйте ее как хотите: вязаная футболка, топ или безрукавка. Она получилась буквально "из ниоткуда", без дизайнерского проекта - только немного остатков пряжи и большая любовь к вязанию крючком!

Я хочу сказать вам с самого начала: не пугайтесь вязания из разных цветов пряжи! В качестве примера я нарисовала для вас схему вязания. Но я призываю вас использовать этот рисунок для вдохновения и сотворить свой собственный "Пейзаж снов" на этой безрукавке. Просто играйте с пряжей, сделайте несколько рядов одного цвета, еще несколько рядов другого цвета и так далее до конца.

Я использовала для этого изделия 5 разных цветов, но вы можете ипользовать меньше или больше, в зависимости от вашего вкуса и, конечно, от содержания вашего тайника

Итак, давайте посмотрим, что нам нужно:

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Тонкая пряжа 1 категории (для этого изделия можно использовать пряжу до 3 категории);

Крючок для вязания 4 мм;

Ножницы;

Маркеры рядов.

Заметки перед вязанием

В вязании использованы такие техники, как полустолбик с накидом, прибавление столбиков при вязании полотна и разноцветное вязание.

Также нам понадобится знание рельефных изнаночных и лицевых столбиков с накидом для красивого нижнего края.

Уровень владения крючком может быть средним из-за перемены цветов. Но любой новичок может справится с этим проектом и получить отличный результат.

Выкройка

Мы будем вязать 2 одинаковые детали: переднюю и заднюю. Чтобы получить вязаное полотно в форме трапеции, мы будем прибывлять по 1 петле в начале и в конце ряда, когда мы будем вязать лицевую сторону. И так до тех пор, пока не довяжем до подмышек.

Проймы мы будем вязать прямо, без увеличения.

Прибавление делаем во второй петле, если оно производится в начале ряда, и в предпоследней, если оно производится в конце ряда

Описание сделано для 8 размеров: 40/42, 44/46, 46/48, 48/50, 50/52, 52/54, 54/56, 56/58.

Если вы хотите связать кофту с рукавами, вы можете делать прибавления в начале и в конце ряда не только на лицевой стороне, но еще и на изнаночной, тогда у вас получится кофта с рукавами "летучая мышь". Либо довязать рукава после.

Безрукавка имеет свободный силуэт.

Точные цифры приведены ниже:

Линия шеи а: 20 см (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)



Подол b: 50 см (55, 60, 65, 70, 75, 80, 85)



Проймы c: 14 см (15, 17, 18, 19, 20, 22, 23)



Длина до подмышки d: 42 см (43, 44, 44, 45,45,46,47)

Эти цифры опираются на данные из таблицы размеров ниже:

Сколько пряжи потребуется?

Для этой модели я использовала остатки пряжи, поэтому точное количество не смогла подсчитать.

Привожу приблизительное количество мотков весом по 50 г (165 м) на каждый размер:

Схема вязания

Вся безрукавка связана полустолбиками с накидом. Обвязку подола будем вязать рельефными изнаночными и лицевыми столбиками с накидом.

Условные обозначения

в.п. - воздушная петля

п/ст.с н. полустолбик с накидом лиц.ст.с н. рельефный лицевой столбик с накидом изн.ст.с н. рельефный изнаночный столбик с накидом

Плотность вязания

18 п/ст.с н. - 10 см;

14 рядов п/ст.с н. - 10 см.

Узор изделия

Эта схема может использоваться как пример. Вы можете точно следовать ей, а можете придумать свой собственный цветной узор. Это абстракция, поэтому не будет проблемой, если вы пропустите или добавите несколько петель или рядов или измените пропроции цветов.

На графике показано 88 столбцов и 26 строк. Каждый строка на графике представляет один ряд нашей работы, а каждый квадрат - одну петлю. Читайте схему справа налево при работе на лицевой стороне и слева направо при работе на изнаночной стороне.

Поскольку мы увеличиваем по бокам, прибавления мы будем делать тем же цветом, которым будем вязать в тот момент.

Если вы закончили вязать одним цветом, и он в ближайшем месте вам не понадобится, обрежьте нить. Если же цвет вам потребуется через несколько рядов, то оставьте клубок не обрезая, и протяните нить к нужному месту по мере надобности. Определите лицевую сторону и оставляйте хвостики обрезанных нитей на изнаночной стороне.

В зависимости от вашего размера, вы начинаете с различного количества воздушных петель:

40/42 - 88 п.

44/46 - 98 п.

46/48 - 108 п.

48/50 - 116 п.

50/52 - 126 п.

52/54 - 134 п.

54/56 - 144 п.

56/58 - 152 п.

Количество петель в описании далее учитывает прибавления, которые сделаны в последнем связанном лицевом ряду.

Подол

Голубой цвет

Ряд 1: 3 в.п. , ст.с н. в 4-ю петлю, ст.с н. в каждый столбик до конца ряда. 3 в.п. и поворот.

Ряд 2: *1 лиц.ст.с н., 1 изн.ст.с н.* повторять до конца ряда. 3 в.п. и поворот.

Ряд 3: *1 изн.ст.с н., 1 лиц.ст.с н.* повторять до конца ряда. 3 в.п. и поворот.

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: повторить ряд 3 и измените цвет на черный. 2 в.п. и поворот.

Спинка

Ряд 1: 1 п/ст. с н. в первую петлю, прибавление (2 п/ст. с н. в одну петлю) на следующей петле, по 1 п/ст. с н. в каждую петлю предыдущего ряда, кроме 2 последних, прибавление (2 п/ст. с н. в одну петлю) в предпоследней петле, 1 п/ст. с н. в последнюю петлю. 2 в.п. подьема и поворот. (90 петель (100, 110, 118, 128, 136, 146, 154).

Ряд 2: п/ст. с н. до конца ряда. 2 в.п. и поворот.

Ряд 3: повторяем Ряд1, 2 в.п. и поворот. (92, 102, 112, 120, 130, 138, 148, 156 петли)

Далее прибаления делаем самостоятельно в каждом лицевом ряду во второй и предпоследней петлях.

Ряд 4: по 1 п/ст. с н. в каждую петлю предыдущего ряда, кроме 10 (15,20, 24, 29, 33, 38, 43) последних, меняем цвет на синий и вяжем п/ст. с н. в каждую петлю до конца ряда. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 5: по 1 п/ст. с н. в следующие 19 петель (24, 29, 33, 38, 42, 47, 51), меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в каждый следующий, кроме последних 11 (16, 21, 25, 30, 34, 39, 43) петель, меняем на желтый, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 6: по 1 п/ст. с н. в следующие 21 (26, 31, 35, 40, 44, 49, 54) петель, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в каждый следующий, кроме последних 22 (27, 32. 36, 41, 45, 50, 55 ) петель, меняем цвет на синий, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 7: по 1 п/ст. с н. в следующие 44 (49, 54, 58, 63, 67, 72, 76) петли, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 20 петель, меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в каждый следующий, кроме последних 8 (13 , 18, 22, 27, 31, 36, 40) , меняем на голубой, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 8: по 1 п/ст. с н. в следующие 12 (17, 22, 26, 31, 35, 40, 45) петель, меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 25 петель, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 23 петли, меняем на синий, по 1 п/ст. с н. в последние 36 (41, 46, 50, 55, 59, 64, 68) петли. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 9: по 1 п/ст. с н. в следующие 48 (53, 58, 62, 67, 71, 76, 80) петли, меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 22 петли, меняем на голубой, по 1 п/ст. с н. в последние 28 (33, 38, 42, 47, 51, 56, 60) петли. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 10: по 1 п/ст. с н. в следующие 38 (43, 48, 52, 57, 61, 66, 70), меняем на синий, п/ст. с н. до конца. Меняем на желтый. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 11: по 1 п/ст. с н. в следующие 12 (17, 22, 26, 31, 35, 40, 44) петель, меняем на синий, по 1 п/ст. с н. в следующие 41 петли, меняем на голубой, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 12: по 1 п/ст. с н. в следующие (61, 65, 70, 74, 79, 83) петли, меняем на синий, по 1 п/ст. с н. в следующие 29 петель, меняем на желтый, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 13: по 1 п/ст. с н. в следующие 32 (37, 42, 46, 51, 55, 60, 64) петли, меняем на синий, по 1 п/ст. с н. в следующие 10 петель, меняем на голубой, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 14: по 1 п/ст. с н. в каждую следующую петлю, кроме последних 39 (44, 49, 53, 58, 62, 67, 71) , меняем на желтый, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 15: по 1 п/ст. с н. в следующие 10 (15, 20, 24, 29, 33, 38, 42) петель, меняем на белый, по 1 п/ст. с н. в следующие 34 петли, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 5 петель, меняем на голубой, по 1 п/ст. с н. в следующие 27 петель, меняем на синий, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 16: по 1 п/ст. с н. в следующие 17 (22, 27, 31, 36, 40, 45, 49) петель, меняем на голубой, по 1 п/ст. с н. в следующие 23 петли, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 16 петель, меняем на белый, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 17: по 1 п/ст. с н. в следующие 24 (29, 34, 38, 43, 47, 52, 56) петли, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 49 петли, меняем на голубой, по 1 п/ст. с н. в следующие 21 петлю, меняем на синий, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 18: по 1 п/ст. с н. в следующие 12 (17, 22, 26, 31, 35, 40, 44) петель, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в каждую следующую петлю, кроме последних 16 (21, 26, 30, 35, 39, 44, 48) петель, меняем на белый, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 19: по 1 п/ст. с н. в следующие 13 (18, 23, 27, 32, 36, 41, 45), меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 43 петли, меняем на белый, по 1 п/ст. с н. в каждую следующую петлю, кроме последних 22 (27 , 32, 36, 41, 45, 50, 54) петель, меняем на голубой, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 20: по 1 п/ст. с н. в следующие 10 (15, 20, 24, 29, 33, 38, 42) петель, меняем на белый, по 1 п/ст. с н. в следующие 33 петли, меняем на черный, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 21: по 1 п/ст. с н. в следующие 40 (45, 50, 54, 59, 63, 68, 72), меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 37 петель, меняем на белый, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 22: по 1 п/ст. с н. в следующие 28 (33, 38, 42, 47, 51, 56, 60) петли, меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 45 петель, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 12 петель, меняем на синий, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 23: по 1 п/ст. с н. в следующие 29 (34, 39, 43, 48, 52, 57, 61) петель, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 5 петель, меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 52 петли, меняем на белый, по 1 п/ст. с н. в следующие 5 петель, меняем на синий, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 24: по 1 п/ст. с н. в следующие 24 (29, 39, 43, 48, 52, 57, 61) петли, меняем на белый, по 1 п/ст. с н. в следующие 7 петель, меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 44 петли, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 21 петель, меняем на голубой, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 25: по 1 п/ст. с н. в следующие 23 (28, 33, 37, 42, 46, 51, 55) петли, меняем на черный, по 1 п/ст. с н. в следующие 29 п., меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 32 п., меняем на синий, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

Ряд 26: по 1 п/ст. с н. в следующие 41 п., меняем на желтый, по 1 п/ст. с н. в следующие 30 п., меняем на черный, п/ст. с н. до конца. 2 в.п. подьема и поворот.

После того, как мы связали 26 рядов, мы закончили один узор. Повторяем ряды с 1 по 26 до тех пор, пока не будет связана вся спинка.

Для повторения узора, мы будем повторять 1-26 ряд, но добавим еще 13 петель с каждой стороны в лицевых рядах. Продолжаем вязание до тех пор, пока не достигнем желаемой длины до проймы. Всего получилось

40/42 - 54 ряда

44/46 - 60 рядов

46/48 - 62 ряда

48/50 - 62 ряда

50/52 - 64 ряда

52/54 - 64 ряда

54/56 - 64 ряда

56/58 - 64 ряда

Далее вяжем пройму. Здесь не будет прибавлений. Следуем схеме вязания. Для проймы свяжем всего

40/42 - 20 р.

44/46 - 21 р.

46/48 - 24 р.

48/50 - 25 р.

50/52 - 27 р.

52/54 - 28 р.

54/56 - 31 р.

56/58 - 31 р.

После завершения проймы спинка готова, повторяем тот же узор и последовательность прибавлений для переда.

Прежде чем сшивать две детали, вытягиваем края пальцами, формируем трапецию. Затем кладем две детали вместе и, используя маркеры рядов, отмечаем линию шеи.

Отсчитываем с каждой стороны по 53 (60, 65, 67, 73, 76, 80, 84) петель и помещаем маркеры в последнюю посчитанную петлю. Для линии шеи осталось 36 (38, 40, 44, 44, 46, 48, 48) петель.

Сшиваем детали вместе, следуя схеме ниже.

Прячем хвостики в вязание. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Здоровья вам и творческих успехов! Оставайтесь с нами!